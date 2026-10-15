CBOE Holdings Aktie 11368371 / US12503M1080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: CBOE legt Quartalsergebnis vor
CBOE gibt voraussichtlich am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
16 Analysten schätzen, dass CBOE für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,42 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,85 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 707,3 Millionen USD – ein Minus von 38,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CBOE 1,14 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 14,06 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 10,42 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,88 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu CBOE Holdings Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: CBOE legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
19.08.26
|Optionsstrategie-ETFs im Check: Covered Call, Buy-Write & Cash-Secured Put (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: CBOE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: CBOE präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.05.26
|S&P 500-Papier CBOE-Aktie: Über diese Dividende können sich CBOE-Aktionäre freuen (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Ausblick: CBOE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.04.26
|Erste Schätzungen: CBOE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)