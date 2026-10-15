Erste Schätzungen: CBOE legt Quartalsergebnis vor

CBOE gibt voraussichtlich am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

16 Analysten schätzen, dass CBOE für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,42 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,85 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 707,3 Millionen USD – ein Minus von 38,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CBOE 1,14 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 14,06 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 10,42 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,88 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch