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Catena AB Aktie 2522606 / SE0001664707

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21.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Catena AB legt Quartalsergebnis vor

Catena AB
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Catena AB präsentiert in der voraussichtlich am 06.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 7,17 SEK je Aktie gegenüber 4,05 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Catena AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 830,1 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 646,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 27,38 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 27,24 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,11 Milliarden SEK, gegenüber 2,67 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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