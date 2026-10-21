Catella AB Aktie 9044 / SE0000188518
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Catella (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Catella (B) stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,065 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,320 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 323,3 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 17,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 393,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,017 SEK, gegenüber 0,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,48 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,96 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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