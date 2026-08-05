Catella AB Aktie 9044 / SE0000188518
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Catella (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Catella (B) präsentiert in der voraussichtlich am 20.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,195 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 94,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,62 SEK erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Catella (B) mit einem Umsatz von insgesamt 383,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 755,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 49,27 Prozent verringert.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,457 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,540 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,51 Milliarden SEK, gegenüber 1,96 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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