Catella AB Aktie 9031 / SE0000188500
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Catella (A) präsentiert Quartalsergebnisse
Catella (A) präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Catella (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,065 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,320 SEK je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 323,3 Millionen SEK – ein Minus von 17,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Catella (A) 393,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,017 SEK, gegenüber 0,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,48 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,96 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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