Caseys General Stores veröffentlicht voraussichtlich am 08.12.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,85 USD. Im Vorjahresquartal waren 5,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 19 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 23,02 Prozent auf 5,54 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,38 USD, gegenüber 19,16 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 21,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,56 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net