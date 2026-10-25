|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Casella Waste Systems gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Casella Waste Systems stellt voraussichtlich am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,423 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Casella Waste Systems noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.
Casella Waste Systems soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 563,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 485,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,35 USD aus. Im Vorjahr waren 0,120 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 2,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Casella Waste Systems Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Casella Waste Systems gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Casella Waste Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Casella Waste Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Casella Waste Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Casella Waste Systems Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.