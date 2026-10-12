Erste Schätzungen: Caesars Entertainment zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Caesars Entertainment stellt voraussichtlich am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,080 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,98 Milliarden USD – ein Plus von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Caesars Entertainment 2,87 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,906 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,420 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,86 Milliarden USD, gegenüber 11,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch