Erste Schätzungen: Carvana legt Quartalsergebnis vor

Carvana äussert sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,443 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Carvana 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Carvana soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,66 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,62 USD, gegenüber 1,69 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 28,97 Milliarden USD im Vergleich zu 20,32 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch