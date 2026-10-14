Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued Aktie 53366149 / US14448C1045
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Carrier Global präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Carrier Global gibt voraussichtlich am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,756 USD je Aktie gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 20 Analysten von einem Zuwachs von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,06 Milliarden USD gegenüber 5,58 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD, gegenüber 1,72 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 23,29 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,75 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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