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14.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CarMax zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CarMax
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CarMax öffnet voraussichtlich am 29.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,718 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CarMax noch ein Gewinn pro Aktie von 0,640 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,93 Milliarden USD gegenüber 7,08 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,71 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,68 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,17 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 27,75 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch

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