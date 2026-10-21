Erste Schätzungen: CarGurus veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CarGurus wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,664 USD gegenüber 0,450 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 256,5 Millionen USD – ein Plus von 7,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CarGurus 238,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,62 USD, gegenüber 1,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 1,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 907,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch