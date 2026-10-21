CarGurus Aktie 38366972 / US1417881091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CarGurus veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
CarGurus wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,664 USD gegenüber 0,450 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 256,5 Millionen USD – ein Plus von 7,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CarGurus 238,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,62 USD, gegenüber 1,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 1,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 907,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu CarGurus Inc
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: CarGurus veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: CarGurus stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: CarGurus informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: CarGurus öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: CarGurus präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu CarGurus Inc
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.