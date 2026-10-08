Cargotec Aktie 136173067 / FI4000571013
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Cargotec zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cargotec lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,809 EUR je Aktie gegenüber 0,490 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Cargotec im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 501,1 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 346,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 44,64 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,03 EUR aus. Im Vorjahr waren 2,55 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,82 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,55 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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