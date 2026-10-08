Cargotec Aktie 4731610 / US14179X1037
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Cargotec legt Quartalsergebnis vor
Cargotec äussert sich voraussichtlich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,461 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 572,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 41,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD, gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 2,08 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,75 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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