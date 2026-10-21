Cardinal Energy Aktie 22918697 / CA14150G4007
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cardinal Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cardinal Energy lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten schätzen, dass Cardinal Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,330 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Cardinal Energy 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 212,1 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 103,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cardinal Energy 104,2 Millionen CAD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,28 CAD je Aktie, gegenüber 0,130 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 753,3 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 439,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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