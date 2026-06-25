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Carasent AB Aktie 139918426 / SE0023261599

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25.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Carasent (publ) Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Carasent AB
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Carasent (publ) Registered wird voraussichtlich am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,023 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,080 SEK erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,67 Prozent auf 94,2 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,453 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,500 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 410,3 Millionen SEK, gegenüber 343,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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