Erste Schätzungen: Carasent (publ) Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Carasent (publ) Registered wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,120 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Carasent (publ) Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 SEK in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Carasent (publ) Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 111,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 82,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,340 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,500 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 414,5 Millionen SEK, gegenüber 343,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch