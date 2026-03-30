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Carasent AB Aktie 139918426 / SE0023261599

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30.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Carasent (publ) Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Carasent AB
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Carasent (publ) Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,080 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 SEK je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,29 Prozent auf 94,8 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,590 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 387,8 Millionen SEK, gegenüber 343,8 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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