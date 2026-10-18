Capital Southwest CorpShs Aktie 916143 / US1405011073
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Capital Southwest präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Capital Southwest stellt voraussichtlich am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,570 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,440 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Capital Southwest 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 65,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 24,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Capital Southwest 52,8 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,90 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 266,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 245,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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