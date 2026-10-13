CanSino Biologic a Aktie 56212816 / CNE100004BM0
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CanSino Biologics A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CanSino Biologics A lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,252 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CanSino Biologics A 0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 399,3 Millionen CNY – ein Plus von 28,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CanSino Biologics A 310,2 Millionen CNY erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,332 CNY im Vergleich zu 0,110 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,44 Milliarden CNY, gegenüber 1,07 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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