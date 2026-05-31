Erste Schätzungen: Canopy Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Canopy Growth äussert sich voraussichtlich am 15.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,102 CAD gegenüber -1,430 CAD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Canopy Growth nach den Prognosen von 6 Analysten 74,3 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65,0 Millionen CAD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,459 CAD aus, während im Fiskalvorjahr -5,560 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 286,0 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 269,0 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.ch