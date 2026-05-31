Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
31.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Canopy Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Canopy Growth äussert sich voraussichtlich am 15.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,102 CAD gegenüber -1,430 CAD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Canopy Growth nach den Prognosen von 6 Analysten 74,3 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65,0 Millionen CAD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,459 CAD aus, während im Fiskalvorjahr -5,560 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 286,0 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 269,0 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal
Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Canopy Growth Corp
|
06:21
|Erste Schätzungen: Canopy Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.05.26