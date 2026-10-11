Erste Schätzungen: Canon Marketing Japan präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Canon Marketing Japan öffnet voraussichtlich am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 65,50 JPY je Aktie gegenüber 38,69 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Canon Marketing Japan soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 164,30 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 218,98 JPY je Aktie, gegenüber 190,73 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 692,26 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 679,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch