CANON Aktie 761600 / US1380063099
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CANON gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
CANON präsentiert in der voraussichtlich am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,405 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CANON 0,490 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,22 Milliarden USD aus – eine Minderung von 3,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CANON einen Umsatz von 7,49 Milliarden USD eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,40 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,45 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 30,20 Milliarden USD, gegenüber 30,90 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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