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Canadian Solar Aktie 2766454 / CA1366351098

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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Canadian Solar zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Canadian Solar
12.77 CHF -0.94%
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Canadian Solar lädt voraussichtlich am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,470 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 30,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,69 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,17 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,835 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,500 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,11 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.38 SMYBKU
Short 15’520.45 13.81 SLWB8U
Short 16’084.28 8.98 SZB73U
SMI-Kurs: 14’529.36 12.08.2026 09:17:36
Long 14’010.74 19.78 SRB8KU
Long 13’683.70 13.81 SCB0YU
Long 13’093.67 8.87 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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