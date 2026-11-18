|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Canadian Solar veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Canadian Solar gibt voraussichtlich am 03.12.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,686 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,49 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Canadian Solar für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,38 Milliarden USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,553 USD, gegenüber -2,500 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 5,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,60 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Canadian Solar IncShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Canadian Solar veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.08.26
|Ausblick: Canadian Solar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Canadian Solar zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Canadian Solar IncShs
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen verpufft: SMI fällt letztlich zurück -- DAX beendet Handel im Minus -- Dow schwächer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Mittwoch nach unten. An der Wall Street zeigen sich unterschiedliche Tendenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.