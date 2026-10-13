Canadian Pacific Kansas City Aktie 126082700 / CA13646K1084
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Canadian Pacific Kansas City stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Canadian Pacific Kansas City wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 24 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,31 CAD je Aktie gegenüber 1,01 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten einen Zuwachs von 14,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,20 Milliarden CAD gegenüber 3,66 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,16 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 4,51 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,46 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,08 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.ch
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