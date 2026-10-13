Canada Packers Aktie 149289391 / CA1351801073
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Canada Packers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Canada Packers wird voraussichtlich am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,450 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Canada Packers 0,860 CAD je Aktie eingenommen.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 435,0 Millionen CAD gegenüber 481,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,71 Prozent.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,78 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,58 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,76 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 1,84 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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