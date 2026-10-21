Canada Goose Holdings Aktie 35766041 / CA1350861060
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Canada Goose legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Canada Goose wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,232 CAD gegenüber -0,160 CAD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,20 Prozent auf 275,9 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,04 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,230 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,58 Milliarden CAD, gegenüber 1,53 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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