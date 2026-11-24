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24.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Campbell Soup stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Campbell Soup wird voraussichtlich am 09.12.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,417 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Campbell Soup 0,650 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Campbell Soup in dem im Oktober abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,56 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD, gegenüber 1,31 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 9,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,74 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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