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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Cameco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cameco
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Cameco wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,330 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 20,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 743,0 Millionen CAD gegenüber 614,6 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 CAD, gegenüber 1,35 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 3,47 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,48 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

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