Camden Property Trust Aktie 94215 / US1331311027
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Camden Property Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Camden Property Trust wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,248 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,30 Prozent auf 384,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Camden Property Trust noch 398,0 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie, gegenüber 3,54 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 1,54 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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