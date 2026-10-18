California Resources Aktie 57776698 / US13057Q3056
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: California Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
California Resources lässt sich voraussichtlich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird California Resources die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,996 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte California Resources ein EPS von 0,760 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 9,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 960,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 878,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,09 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,15 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,69 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,40 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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