Erste Schätzungen: Cal-Maine Foods stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cal-Maine Foods wird voraussichtlich am 30.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.08.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,392 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,12 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Cal-Maine Foods nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 587,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 36,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 922,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,59 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,63 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,58 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,91 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch