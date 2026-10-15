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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: CAIXABANK präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CAIXABANK
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CAIXABANK wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,229 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,210 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 25,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,31 Milliarden EUR gegenüber 5,76 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,916 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,790 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,17 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 26,59 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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