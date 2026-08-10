Erste Schätzungen: Cadeler A-S Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cadeler A-S Registered stellt voraussichtlich am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,211 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cadeler A-S Registered noch 5,49 NOK je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 252,3 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,72 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,620 EUR, gegenüber 9,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 896,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,27 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch