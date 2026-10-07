Byline Bancorp Aktie 34349518 / US1244111092
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Byline Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Byline Bancorp wird voraussichtlich am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,818 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 116,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 28,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,39 USD je Aktie, gegenüber 2,89 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 465,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 629,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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