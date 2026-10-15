Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’166 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9275 -0.5%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’160 1.3%  Bitcoin 68’086 0.3%  Dollar 0.8273 -0.9%  Öl 105.9 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
VW-Aktie: Volkswagen bereitet Rückruf wegen fehlerhafter Batteriezellen vor
Infomaniak-Aktie: Keine Halbjahreszahlen zum 31. Oktober
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
DHL-Aktie: Konkurrenten der Deutschen Post ziehen auf dem Briefmarkt an einem Strang
Suche...
ETF Sparplan

BYD Company Aktie 4673643 / US05606L1008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: BYD Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BYD Company
8.40 EUR 2.44%
Kaufen Verkaufen

BYD Company stellt voraussichtlich am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,193 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll BYD Company 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 34,98 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 28,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BYD Company 27,24 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 36 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,640 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,500 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 34 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 133,29 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 110,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten