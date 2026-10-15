Erste Schätzungen: BYD Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BYD Company stellt voraussichtlich am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,193 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll BYD Company 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 34,98 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 28,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BYD Company 27,24 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 36 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,640 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,500 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 34 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 133,29 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 110,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch