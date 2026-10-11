Business First Bancshares Aktie 28467197 / US12326C1053
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11.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Business First Bancshares zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Business First Bancshares öffnet voraussichtlich am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,745 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Business First Bancshares noch 0,730 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 93,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 28,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 130,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,01 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,79 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 368,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 512,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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