Erste Schätzungen: Business First Bancshares zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Business First Bancshares öffnet voraussichtlich am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,745 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Business First Bancshares noch 0,730 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 93,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 28,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 130,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,01 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,79 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 368,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 512,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch