Erste Schätzungen: Bushiroad stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt als auch der deutsche Leitindex gaben am letzten Handelstag der Woche nach. Die US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenende zwar volatil, konnten letztlich aber deutlich zulegen. Am Freitag tendierten die asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen.