|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BRP veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
BRP veröffentlicht voraussichtlich am 03.12.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,791 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BRP noch 0,940 CAD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,56 Prozent auf 2,29 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,25 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,18 CAD, gegenüber 3,99 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 9,40 Milliarden CAD im Vergleich zu 8,44 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu BRP Inc Subord.Voting When Issued
|
06:21
|Erste Schätzungen: BRP veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
02.09.26
|Ausblick: BRP legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
19.08.26
|Erste Schätzungen: BRP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.05.26
|Ausblick: BRP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu BRP Inc Subord.Voting When Issued
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen verpufft: SMI fällt letztlich zurück -- DAX beendet Handel im Minus -- Dow schwächer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Mittwoch nach unten. An der Wall Street zeigen sich unterschiedliche Tendenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.