BRP Aktie 21432355 / CA05577W2004
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19.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BRP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BRP wird sich voraussichtlich am 03.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals äussern.
Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,631 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 CAD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll BRP im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,01 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,89 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 6,58 Prozent gesteigert.
20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,23 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,99 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,28 Milliarden CAD, gegenüber 8,44 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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