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18.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Brown-Forman B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Brown-Forman B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.12.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,464 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Brown-Forman B noch 0,470 USD je Aktie eingenommen.
11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent auf 1,04 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,71 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,94 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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