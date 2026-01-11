Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Brown Brown legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brown Brown wird voraussichtlich am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,904 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Brown Brown noch 0,730 USD je Aktie eingenommen.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 39,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,65 Milliarden USD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,25 USD im Vergleich zu 3,46 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 5,95 Milliarden USD, gegenüber 4,81 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

