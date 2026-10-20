Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Aktie 14370076 / BMG162581083
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,371 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted noch ein Verlust pro Aktie von -0,320 CAD in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,46 Milliarden USD betragen, verglichen mit 2,22 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,329 USD im Vergleich zu -0,350 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,66 Milliarden USD, gegenüber 9,13 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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