Broadstone Net Lease Aktie 110527344 / US11135E2037
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Broadstone Net Lease stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Broadstone Net Lease präsentiert in der voraussichtlich am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
6 Analysten schätzen, dass Broadstone Net Lease für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,164 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Broadstone Net Lease in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 121,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 114,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,760 USD, gegenüber 0,500 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 490,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 459,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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