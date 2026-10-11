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Brixmor Property Group Aktie 21937955 / US11120U1051

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11.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Brixmor Property Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Brixmor Property Group
22.55 CHF 1.16%
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Brixmor Property Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,224 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 357,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 340,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,43 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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