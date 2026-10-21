Brilliant Earth Grou a Aktie 113493068 / US1095041000
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Brilliant Earth Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Brilliant Earth Group A stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,023 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Brilliant Earth Group A nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 110,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 110,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,072 USD, gegenüber -0,250 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 460,2 Millionen USD im Vergleich zu 437,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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