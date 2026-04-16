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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BrightSpring Health Services präsentiert Quartalsergebnisse

BrightSpring Health Services
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BrightSpring Health Services gibt voraussichtlich am 01.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,306 USD je Aktie gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll BrightSpring Health Services 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,39 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BrightSpring Health Services 2,88 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,56 USD, gegenüber 0,870 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 14,85 Milliarden USD im Vergleich zu 12,91 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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