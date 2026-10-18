Erste Schätzungen: BRC A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BRC A wird sich voraussichtlich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,055 USD aus. Im letzten Jahr hatte BRC A einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BRC A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 105,9 Millionen USD im Vergleich zu 100,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,185 USD, gegenüber -1,300 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 432,2 Millionen USD im Vergleich zu 398,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch