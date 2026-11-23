Braze A öffnet voraussichtlich am 08.12.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal.

20 Analysten schätzen, dass Braze A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,140 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 229,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 20,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,642 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,220 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 912,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 738,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net